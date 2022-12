Werbung

Die Arbeiten für die Neugestaltung des Europaplatzes sind für heuer abgeschlossen. Seit der Vorwoche sind alle Fahrspuren bis auf die Zu- und Abfahrt zum Linzer Tor offen. Planer Dieter Nusterer von Zieritz und Partner zieht zufriedene Bilanz: „Bisher läuft es sehr gut: Es gab keine Unfälle, der Verkehrsablauf war besser als erwartet. Wir liegen wieder im Zeitplan. Und es ist ein sehr harmonisches Team auf der Baustelle, alle arbeiten am gemeinsamen Ziel.“

Weniger Zeit für Archäologie gebraucht

Positiv hebt Nusterer das Verständnis der Autofahrer hervor. Problematisch hingegen waren die vielen Regentage und der frühe Wintereinbruch. Die Archäologie hat weniger Zeit in Anspruch genommen als gedacht. Kritik gibt es derzeit noch aufgrund der kurzen Ampelphasen und der Staubildung. „Die Stauerscheinungen sollten sich jetzt kontinuierlich auflösen, wenn alle wissen, dass es mehrere Fahrstreifen gibt und die Geschwindigkeitsbeschränkung weg ist“, vermutet der Planer. Beim Ampelprogramm werde es noch Optimierungen geben, wenn klar ist, wo es Probleme gibt mit der Leistungsfähigkeit.

„Durch die Änderung der möglichen Fahrrelationen kommt es zu Verkehrsverlagerungen, die für die Dimensionierung des Ampelprogramms prognostiziert werden mussten“, erklärt Nusterer. Sollten diese Prognosen nicht eintreffen, könne jederzeit an den elektronischen Schrauben gedreht werden. Die Grünphasen für die Fußgänger sind so berechnet, dass ein Fußgänger (auch ältere Personen) sicher den gegenüberliegenden Gehsteig erreichen können, ohne von einem Fahrzeug erfasst zu werden. „Das rote Fußgängersignal zeigt ja nur an, dass man den Schutzweg nicht mehr betreten darf. Die Räumzeiten sind aufgrund der breiten Straße lang, daher ist das Grün relativ kurz“, so der Planer.

Weiter geht es mit den Arbeiten im März

Anfang März wird mit dem Abschnitt der Linzer Straße zwischen Schießstattring und Linzer Tor begonnen. Dann werden Linzer Tor und Josefstraße zwischen Schulring und Promenade angepasst sowie das Ampelsystem am Linzer Tor erneuert. „Hier werden erste Teile der Promenadengestaltung, des Green Loop, berücksichtigt und umgesetzt“, weiß Nusterer. Die Fertigstellung des Projekts Europaplatz ist für Ende August geplant. Dann soll der Umbau der Promenade zwischen Josefstraße und Schulgasse folgen.

Die Geh- und Radwege und die Nebenflächen mit dem neuen Kunstwerk werden im kommenden Jahr fertiggestellt. Die Errichtungskosten für das Gesamtpaket Neugestaltung Europaplatz sind mit rund 7,8 Millionen Euro veranschlagt und werden je zur Hälfte vom Land Niederösterreich und der Stadt St. Pölten getragen.

