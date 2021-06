Umfangreiche Bauarbeiten finden derzeit an der Wehranlage in Altmannsdorf statt. Wo sonst nicht nur Harlander ihren sommerlichen Badegelüsten frönen, fahren nun die Bagger auf. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten am Kolkschutz, wie der Obmann der Wasserwerksgenossenschaft am Altmannsdorfer Wehr Franz Permoser berichtet.

Verantwortlich für die Umsetzung der Maßnahmen ist die Firma Zeleny Infrastrukturplanung. Inhaber Georg Zeleny erklärt: „Es werden Wasserbausteine mit einem Gewicht von 1.000 bis 3.000 Kilogramm eingebaut und mittels eingerammter Stahlelemente zusätzlich gesichert.“

„Damit wird die Wehranlage, die im aktuellen Bestand rund 100 Jahre alt ist, stabilisiert und gesichert.“ Georg Zeleny, Ziviltechniker

Grund für die Sanierungsarbeiten ist, dass nur mehr Reste des ursprünglichen Kolkschutzes vorhanden sind. Dieser sei jedoch notwendig, denn er verhindere, dass bei Hochwasser die Anlagenteile der Wehranlage unterspült werden. „Damit wird die Wehranlage, die im aktuellen Bestand rund 100 Jahre alt ist, stabilisiert und langfristig gesichert“, erklärt Zeleny. Ohne diese behördlich bewilligten Arbeiten wäre der Bestand der Wehrmauer und der angrenzenden Stützmauern gefährdet. Zeleny präzisiert: „Bei einem größeren Traisen-Hochwasser wäre unter Umständen ein unkontrollierbares Durchbrechen möglich.“

Die negativen Auswirkungen wären dann nicht nur auf die Flusssohle gegeben, sondern dies würde auch den Einzug von Wasser in den rechten Traisen-Werksbach unmöglich machen, und der seit 2015 vorhandene Fischaufstieg verliere seine Funktion. „Das würde zu einem langfristigen Trockenfallen des rechten Werksbaches zwischen Altmannsdorf und Traismauer und dem Ausfall von rund 20 Kleinwasserkraftwerken führen, wobei auch das gesamte Ökosystem in diesem fast 30 Kilometer langen Fließgewässerbereich massiv betroffen wäre“, erklärt der Ziviltechniker die Hintergründe. Die laufenden Bauarbeiten werden bis Ende Juni abgeschlossen sein.