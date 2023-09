Mühlbach: Kraftwerksbau macht längere Bachabkehr nötig

Seit einer Woche ist der linke Mühlbach, der in Spratzern von der Traisen abzweigt, leer. Dort ist die St. Pöltner Wasserwerksgenossenschaft, die für den Mühlbach von der Abzweigung in Spratzern bis zum Goassteig zuständig ist, mit der Bachabkehr beschäftigt. „Heuer dauert sie zwei Wochen, weil an einer Stelle ein neues Kraftwerk errichtet wird“, weiß Obmann-Stellvertreter Christian Strohmayer. Im Bereich der Alpenland-Kreuzung wird das neue Kraftwerk von einer Privatperson errichtet. Deshalb gibt es heuer bei der Bachabkehr kein Restwasser im Mühlbach, da dieses die Arbeiten stören würde. „Die Abfischung wurde sehr genau durchgeführt“, sagt Strohmayer, alles könne man jedoch nicht erwischen.

Auch die anderen Kraftwerksbetreiber nutzen die verlängerte Bachabkehr, um Arbeiten am Bachbett und Reinigungsarbeiten durchzuführen. „Die Müllablagerungen im Mühlbach haben sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Früher wurde auch noch während der Bachabkehr Müll abgelagert. Das ist jetzt nicht mehr so“, weiß Strohmayer. Beim Spratzerner Wehr wird derzeit am Hochwasserschutz und den Einlaufstützen gearbeitet und auch Arbeiten zur Uferbefestigung wegen Biberschäden sind im Laufen.

Im Bereich der Jahnstraße werden Ufersanierungen und weitere Verbesserungen am Kraftwerk erledigt. Arbeiten gibt es auch beim Kraftwerk der Diözese, das erst von zwei Jahren gebaut wurde. Die Träger für die Abschottung kommen heraus und erste Ufersanierungen werden durchgeführt.

Arbeiten sind auch im Bereich Traisenpark nötig, denn dort gibt es Uferanrisse, die ausgebessert werden. Das Kraftwerk bei der Emmaus hat bereits im oberen Bereich des Kraftwerks eine Steinschlichtung als Ufer, Unter Wasser wird diese nach und nach umgesetzt. Auch beim Kraftwerk bei der Austinstraße in Viehofen gibt es Uferschäden durch Biber, dort wird ebenfalls ein Steinwurf gemacht.

Tangente St. Pölten plant Kulturprojekt

Die Bachabkehr nutzen auch Künstlerinnen und Künstler des Festivals für Gegenwartskultur „Tangente St. Pölten“, das nächstes Jahr über die Bühne gehen wird. So wurden schon Fotos beim Ausfischen des Mühlbaches gemacht und nun sollen die Baustellen abgefahren werden, um diese zu dokumentieren.