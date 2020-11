St. Pölten war immer eine Stadt der Einpendler. Der Arbeitskräftezustrom hat sich in den letzten Jahren aber weiter verstärkt. Das zeigt der druckfrische Statistische Jahresbericht der Stadt. Fast 32.000 unselbstständig Erwerbstätige pendeln Tag für Tag zu ihrem Arbeitsplatz in St. Pölten – um 1.120 mehr als vor fünf Jahren. In dieser Zahl nicht enthalten sind Beamte, Vertragsbedienstete und Selbstständige.

Die meisten Einpendler kommen aus dem Bezirk St. Pölten sowie aus anderen Regionen Niederösterreichs. Auch die Zahl der Einpendler aus der Bundeshauptstadt nahm in den vergangenen Jahren stark zu: 2.618 Wiener arbeiten mittlerweile in St. Pölten. Umgekehrt arbeiten nur 2.181 St. Pöltner in Wien. Generell führt das hohe Job-Angebot dazu, dass verhältnismäßig wenige Menschen aus der Stadt auspendeln. Nur jeder dritte unselbstständig erwerbstätige St. Pöltner arbeitet nicht in der Stadt. 12.684 St. Pöltner haben hingegen ihren Job in der Landeshauptstadt – um 325 mehr als 2014.

Das wirtschaftliche Wachstum der Stadt zeigt sich auch in der Zahl der aktiven Betriebsstandorte. 3.838 sind es bereits – um etwa 500 mehr als vor zehn Jahren. Für das Wachstum verantwortlich ist vor allem die stark steigende Zahl an Klein- und Mittelbetrieben in den Bereichen Handel, Handwerk und Gewerbe, aber auch in der Gastronomie sowie dem Informations- und Consultingwesen. Die Zahl der Industriebetriebe reduzierte sich hingegen um fast ein Drittel.

Unter 40-Jährige zieht es in die Stadt

Der Statistische Jahresbericht zeigt zugleich, dass in der Stadt entgegen manchen Vermutungen nicht wesentlich mehr Wohnungen gebaut werden als benötigt. So wurden im Vorjahr insgesamt 476 Wohnungen fertiggestellt – die Zahl der Haushalte stieg zugleich um 355. Insgesamt lebten Anfang des Jahres 60.610 Menschen in St. Pölten, davon hatten 55.514 ihren Hauptwohnsitz hier gemeldet. Aktuell zieht es vor allem unter 40-Jährige in die Stadt. Die meisten davon kommen aus Wien – denn mittlerweile übersiedeln deutlich mehr Wiener nach St. Pölten als umgekehrt. Und wo in der Stadt findet das Wachstum aktuell statt? Das größte Bevölkerungsplus gibt es nach wie vor im Stadtzentrum. Großvolumige Neubauten sorgen aber unter anderem auch in Stattersdorf, Ragelsdorf, Spratzern und Harland für ein sattes Bevölkerungsplus.