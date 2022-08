Grabungen förderten alte St. Pöltner Synagogen-Mauer zutage

Werbung

Bis 2024 soll die ehemalige Synagoge an der Promenade in neuem Glanz erstrahlen. Die Zeit bis Sanierungsbeginn nutzt die Stadtarchäologie in Kooperation mit der NÖ Museum Betriebs GmbH für Grabungen – und es gab schon einige Entdeckungen.

Das Areal, wo noch heute die ehemalige Synagoge steht, hat eine lange Geschichte. Schon vor 1785 war auf dem Grund, der sich bis zum heutigen Altoona-Park erstreckt, eine Kattunfabrik, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stillgelegt wurde.

„Leider ist vom Boden der Synagoge nichts übrig. Die Schüttschicht, die wir vorgefunden haben, ist aus der Zeit vor 1885.“

Im Zeitraum von 1860 bis 1870 kaufte der Inhaber der Waffenfabrik Gasser aus Wien das Gelände. Da entstand auch die erste Synagoge in einem der Werksgebäude. 1885 kam es zwischen der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) und der Firma Gasser zu einem Tausch, damit die nunmehr zweite Synagoge in unmittelbarer Nähe zur Promenade errichtet werden konnte.

Ein Bild aus 1912 zeigt die zweite Synagoge und dahinter die Kuppel der noch heute stehenden. Foto: Stadtarchiv St. Pölten

„Nach der Quellenstudie des Instituts für jüdische Geschichte wussten wir die ungefähre Lage der zweiten Synagoge“, erklärt Stadtarchäologe Ronald Risy. Mittels einer geophysikalischen Messmethode konnten Strukturen im Boden nachgewiesen werden und das Team stieß auf die Südmauer des ehemaligen Fabriksgebäudes, in dem sich die zweite Synagoge befand.

„Leider ist vom Boden der Synagoge nichts übrig. Die Schüttschicht, die wir vorgefunden haben, ist aus der Zeit vor 1885“, führt Risy aus. Vom Fabriksboden sieht man nun die Holzbalken freigelegt. Die 1890 angelegten Stiegen, die den Zugang in den Tempel von der straßenabgewandten Seite ermöglichen, konnten die Archäologen jedoch finden.

Im Schüttmaterial fanden sich etwa eine Münze aus 1860, Marmorbruchstücke, färbiger Wandputz. „Es war nichts, was mit der jüdischen Gemeinschaft in Verbindung gebracht werden konnte.“ Vermutlich sei alles, was beim Abbruch nicht weiterverwendet werden konnte, als Füllmaterial eingesetzt worden.

