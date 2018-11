Nicht bis Mitte 2019, sondern voraussichtlich bis Ende des nächsten Jahres wird das Grabungsteam am Domplatz alle Hände voll zu tun haben. Den neuen Zeithorizont für den Abschluss der archäologischen Arbeiten hat Ronald Risy an die hohe Funddichte nördlich des Domportals angepasst. „Im Norden ist die Skelettdichte enorm hoch“, erläutert der Stadtarchäologe. „Da werden wir im Sommer nicht damit fertig werden.“

„Dass wir Mitte 2019 fertig werden, war ein wenig optimistisch. Ende 2019 ist angesichts der aktuellen Funddichte wirklich realistisch.“

Zudem müsse sein Team 2019 auch noch Sanierungsarbeiten in der Kremser Gasse sowie in der Domgasse und in der Herrengasse begleiten. „Dass wir Mitte 2019 fertig werden, war ein wenig optimistisch. Ende 2019 ist angesichts der aktuellen Funddichte wirklich realistisch.“ Bis dahin seien die Grabungen beim Kebab-Stand im Norden und direkt vor dem Domportal zu bewerkstelligen. „Etwaige Aktivitäten im Jahr 2020 hängen nur davon ab, wie das Domplatz-Projekt aussieht und ob wir möglicherweise für die Platzgestaltung nachjustieren müssen.“

In der Vorwoche wurde nördlich des Domplatz-Portals die mittlerweile 20.000. Bestattung freigelegt – das 3.437. Skelett in diesem Jahr. Aktuell arbeitet das Grabungsteam auch noch am Areal des ehemaligen Pressehauses in der Linzer Straße 3 und im Ratzersdorfer Betriebsgebiet.

Rechtzeitig vor dem Grabungsende möchte sich Risy intensiv Gedanken um eine Wiederbestattung der Skelette bemühen. „Wir wollen uns da etwas Pietätvolles überlegen.