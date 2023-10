Raiffeisen Corner in St. Pölten ist Vorbild

„Unser gemeinsames Anliegen ist ökologisches, energieeffizientes, nachhaltiges Bauen“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Verleihung der Preise für „Vorbildliches Bauen in Niederösterreich“. Unter den Vorbildern in diesem Jahr ist auch der Raiffeisen Corner in St. Pölten.

Die von den feld72 Architekten mit Hoffelner Schmid Architekten geplante Zentrale der Raiffeisenbank Region St. Pölten „liegt als eleganter, geometrisch strukturierter, anthrazit farbener Kubus praktisch wie selbstverständlich auf dem Eckbauplatz“, so die Beschreibung über den Preisträger. Der beherbergt neben der Bank auch Coworking-Bereiche und Gastronomie. Die innere Gestaltung sei geprägt von hochwertigen Gestaltungskompositionen, die einen motivierenden und effizienten Arbeitsalltag erwarten lassen.

Der Raiffeisen Corner überzeugte daher nicht nur mit seinen gestalterischen Qualitäten und der baulichen Ausführung, sondern auch mit sozial-nachhaltigen Aspekten beim ältesten Baupreis Niederösterreichs.