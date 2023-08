St. Pöltner Glanzstoff als Schauplatz eines bunten Spektakels

„Spektakulär, bunt, spannend, abwechslungsreich“ lautete das Motto der nun zweiten Art Session STP, organisiert von Künstler Viktor Nezhyba. Bei dem „Kunstevent zum Erleben“ konnten Zuseherinnen und Zuseher live mit dabei sein, als Künstlerinnen und Künstler in der Kesselhalle der ehemaligen Glanzstoff Werke entstehen ließen. Nicht nur Gemälde in den unterschiedlichsten Stilen gab es zu bewundern, die Kunstschaffenden nahmen sich unterschiedlicher Medien an, auch Bodypainting. Mit dabei waren Sanja Alagoda, Mkasi Zupi Bittner, Peter Daurer, Jasmin Demir, Gernot Deutschmann, Magdalena Dorner, Manuela Ebner, Lena Edlinger, Peter Fried, Vicolo Giulia, Romana Karner, Estefania Lopez, Alfred Melchert, Zsolt Nagy, Natalia Krykun, Angela Olbich, H. W. Ötscherer, Brigitte Pachler, Erwin Prochnigg, Shana Stallybrass, Mari Stallybrass, Anton Thurnberger, Erdal Tuncay und Bernd Walluschnig.

Und, indem die knapp 400 Gäste bei der Veranstaltung dabei waren, sich daran beteiligten, wurden sie Teil des großen Gesamtkunstwerkes. Moderiert hat die Veranstaltung Andreas Du-Rieux.

Heuer gab es noch ein größeres Rahmenprogramm als bei der Premiere 2022. Wohl das Highlight: Die Band Traincorn mit Sängerin Lucie Fadinger sorgte für Stimmung. Mit Musik untermalten auch die DJs Antonio Detex und Tesero das Kunst-Event. Die Turbinenhalle diente außerdem als Gallerie, in der Künstlerinnen und Künstler ihre bereits fertiggestellten Werke präsentierten. Außerdem durften die Besucherinnen und Besucher bei Führungen Einblicke in Winkel der alten Fabrik erhaschen, die sonst verborgen sind.

Ein ganz besonderes Fotoshooting fand ebenfalls statt: Im Rahmen eines Model Sharings hatten Fotografinnen und Fotografen die Möglichkeit, Profi-Model Joyce Morena zu fotografieren.

Als Finale entstanden auf großen Leinwänden gemeinsam geschaffene Bilder. Alle, die ein VIP-Ticket hatten, konnten sich mit den darin enthaltenen kleinen Leinwänden einen Abdruck davon holen.