In Böheimkirchen steht Taxi für Kröten bereit

Mit den ersten milderen Nächten mit mehr als 5 Grad plus verlassen Kröten und Frösche ihre Winterquartiere und wandern zu den Laichgewässern. Ein Hotspot in Böheimkirchen ist der Fischteich zwischen Plosdorf und Furth. 16 Krötenretter helfen unter Anleitung der Grünen Böheimkirchen den geschützten Tieren in der Wandersaison über den frequentierten Straßenabschnitt. Die „Kröten-Taxis“ transportieren hier zweimal am Tag die in Kübeln gesammelten Tiere sicher über die stark befahrene Landesstraße. Die Zäune wurden von der Straßenmeisterei errichtet.

Hohe Geschwindigkeit tödlich für Tiere

„Letztes Jahr konnten so über 1.000 Amphibien heil über die Straße gebracht werden“, weiß Organisatorin und Gemeinderätin Ingrid Posch. Die Wanderungen finden zwischen 19 und 2 Uhr statt. Hinweisschilder ersuchen die Autofahrer, vor allem nachts bei feuchter Witterung vorsichtig und langsam zu fahren. Wünschenswert wäre in diesem Abschnitt freiwillig Tempo 30. „Es hilft nicht, den Tieren mit hohem Tempo auszuweichen und sie zwischen die Räder zu nehmen. Geschwindigkeit von über 30 Kilometern pro Stunde bedeutet für die fragilen Tiere häufig den Tod durch Strömungsdruck. Wir empfehlen daher, in der heißen Phase der Wanderungen das Tempo zu reduzieren“, so Posch.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.