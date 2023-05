St. Pölten dokumentiert 507 Arten bei City Nature Challenge

Auch dieses Mal war St. Pölten beim Citizen Science Projekt der California Academy of Sciences und des Natural History Museums of Los Angeles County dabei. Bei der dritten Teilnahme meldeten 29 Beobachterinnen und Beobachtern 1.765 Beobachtungen. Daraus wurden 507 verschiedene Arten dokumentiert. Weltweit wurden bei der City Nature Challenge 57.170 Arten gesichtet.

„Im freundschaftlichen internationalen Wettbewerb hat St. Pölten diesmal wieder einen wichtigen Beitrag zur Dokumentation der Artenvielfalt geleistet“, freut sich Ronald Lintner, wissenschaftlicher Leiter vom Haus für Natur im Museum Niederösterreich. „Besonders freut mich das gute Ergebnis der niederösterreichischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt. Am Ende ist es aber allem voran ein Erfolg für die Wissenschaft und den Artenschutz. Ich danke auch dieses Mal der Stadt St. Pölten für die gute Zusammenarbeit“, so Ronald Lintner.

Unter allen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer verlost die Stadt St. Pölten drei City Gutscheine im Wert von 100 Euro. Auch das Museum Niederösterreich bedankt sich für die Leistungen der Teilnehmenden und verlost drei Jahreskarten im Wert von 29 Euro. Die Gewinner werden über die iNaturalist-App verständigt.

Langes Wochenende der Artenvielfalt lockt

Das Museum Niederösterreich lädt zu weiteren Veranstaltungen. Am 1. Juni findet um 18.30 Uhr im Haus der Natur in St. Pölten eine Diskussion im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Erlebte Natur“ unter dem Titel „Forstwirtschaft und Artenvielfalt: Natürliche Feinde?“ am „Langen Wochenende der Artenvielfalt“ statt. Am 4. Juni gibt es Naturinteressierte und Familien ein umfangreiches Programm im Museum.

