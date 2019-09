Zweieinhalb Jahre Entwicklung stecken im Bettenintensivtransportsystem, ein Lkw, der quasi eine rollende Intensivstation ist (siehe Infobox). Beim Samariterbund St. Georgen ging im April 2018 das erste Fahrzeug dieser Art in Niederösterreich in den Dienst. Der Betrieb hat sich für die kleine Dienststelle aber als zu teuer herausgestellt, nach einer Förderabsage des Landes muss der Retter-Lkw nun endgültig verkauft werden.

Im Juli schlugen die Retter aus St. Georgen mit Dienststellenleiter Markus Wieninger erstmals Alarm. 250.000 Euro waren im Geschäftsjahr bisher für die Bereitstellung schon angefallen. Mit Ende August sollte das Fahrzeug verkauft werden. Doch dann keimte bei den Verantwortlichen aber wieder Hoffnung auf. Die für den Rettungsdienst zuständige Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig sagte sich für einen Besuch an, zeigte Interesse an dem System und informierte sich über das Leistungsspektrum der Rettungsstelle.

Klare Förderabsage vom Land NÖ

Letzte Woche dann aber die Ernüchterung: Ein Brief des Landes trudelte ein – mit der Förderabsage. Darin heißt es zwar, dass daran gedacht ist, diese Art von Transport in die neue Rettungslandschaft mit einzubeziehen, allerdings bestehe derzeit keine Möglichkeit, eine außerordentliche Förderung zu tätigen.

„Wir können uns das nicht leisten. Bevor wir Konkurs anmelden müssen, ist es besser, wir verkaufen das Bettenintensivtransportsystem“

Für den Samariterbund St. Georgen heißt es jetzt handeln. „Wir können uns das nicht leisten. Bevor wir Konkurs anmelden müssen, ist es besser, wir verkaufen das Bettenintensivtransportsystem“, ist Wieninger enttäuscht über die Absage – obwohl es doch Zukunftspläne dafür gibt. Die Suche nach Interessenten geht jetzt aktiv los.

Landesrätin Königsberger-Ludwig erklärt die Entscheidung des Landes: „Nach zahlreichen Gesprächen wurde von den Experten einhellig empfohlen, die Stationierung eines oder mehrerer Schwerlastsysteme gut zu überlegen und frühestens mit der neuen Rettungslandschaft final einzuführen.“ Was das Ansuchen für eine Sonderförderung betreffe, habe das Büro der Landesrätin aus dem Finanzressort „leider eine negative Rückmeldung erhalten“. Auch aus dem laufenden Ressorthaushalt sei keine Unterstützung möglich, weil die Finanzmittel im Voraus budgetiert und verplant werden. „Ich kann allgemein nur empfehlen, immer zuerst das Gespräch zu suchen, bevor Investitionen getätigt werden. Ich bedauere zwar die Entscheidung des ASBÖ, dennoch können wir erst mit der Umsetzung der neuen Rettungslandschaft für die Finanzierung eines solchen Systems sorgen“, betont die Landesrätin.

Mehrere Einsätze mit dem Lkw pro Woche

Einsätze gibt es aber jetzt schon mehrere pro Woche für den Retter-Lkw in ganz Niederösterreich. Erst am Wochenende unterstützte Wieninger den Notarzt aus Korneuburg bei einem Einsatz in Wolkersdorf. Lob gab es etwas auch für den Einsatz im Bezirk Lilienfeld im Juni. Ein schwergewichtiger Patient war gestürzt. Ein Abtransport wäre laut Notarztteam Lilienfeld aufgrund von dessen Körpergewicht in einem normalen Rettungsmittel nicht möglich gewesen, daher rückte der Samariterbundes St. Georgen mit dem Lkw aus und brachten den Patienten ins Universitätsklinikum St. Pölten. Via Facebook dankte das Notarztteam damals für die Zusammenarbeit.