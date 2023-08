Nacht der Sternschnuppen bei der Volkssternwarte in Michelbach

Der wohl bekannteste Meteorstrom kann am Samstag, 12. August, ab 19.30 besonders gut beobachtet werden. Bis zu 100 Sternschnuppen kreuzen in dieser Nacht pro Stunde den Himmel. Besser bekannt sind sie als Laurentiustränen, die mit 60 Kilometer pro Sekunde ihre Bahn ziehen. Entstanden sind sie durch den Zerfall von Kometen im All. „Was wir als Sternschnuppe am Himmel sehen, sind nicht die Kometenreste, sondern die vor den Staubteilchen liegende Luft, die so stark zusammengepresst wird, dass sie über 3.000 Grad heiß wird und zu leuchten beginnt“, weiß Obmann Gerhard Kermer.