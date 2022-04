„Osterhaus“ in Spratzern ist ein Blickfang

Werbung

Das Haus direkt an der Harlander Straße erstrahlt wieder farbenprächtig – wie jedes Jahr zur Oster- und Weihnachtszeit. Menschen Freude zu bereiten, hat nämlich für Vesna Hutter eine große Bedeutung. Seit Jahrzehnten gestaltet sie deshalb zu Ostern und Weihnachten ihr Daheim mit bunten Deko-Artikeln und Lichterketten. Ihre Intention dahinter ist, vor allem Kinderaugen funkeln zu lassen. In ihrem Briefkasten fand sie heuer sogar einen selbst gebastelten Brief an den Osterhasen.

„Ich bin vor 20 Jahren nach Österreich gezogen und war von den Ostergestaltungen der Gärten fasziniert. Früher in Serbien habe ich das Auferstehungsfest nie wirklich gefeiert und jetzt feiere ich als orthodoxe Christin gleich zweimal“, erzählt die 58-Jährige über den Start ihrer Deko-Mission. Schon vier Wochen vor Ostern beginnt sie, ihren Garten und ihr Haus zu schmücken. Dabei lässt sie sich jedes Jahr etwas Neues einfallen. Neben 20 kleinen Stoff-Osterhasen, bunten Ostereiern am Kirschbaum und einem Plakat mit „Happy Easter“ an der Fassade hat Hutter heuer auch einen aufblasbaren „Osterhasen“ installiert, der abends hellrosa leuchtet.

„Erst gestern habe ich einen selbst gebastelten Wunschzettel an den Osterhasen im Briefkasten entdeckt. Das ist für mich die größte Anerkennung“

„In zwei Tagen ist das Schmücken rund ums Haus erledigt. Es macht mir einfach Spaß, Menschen mit meiner Gestaltung zu begeistern“, schwärmt Hutter, die viele Schulkinder aus dem Gymnasium Josefstraße kennen. Neben ihrer Tätigkeit als Schulwartin fungiert sie heuer erstmalig auch als „Osterhasen-Helferin“. „Erst gestern habe ich einen selbst gebastelten Wunschzettel an den Osterhasen im Briefkasten entdeckt. Das ist für mich die größte Anerkennung“, schmunzelt sie.

Bis Ende April wird man Hutters Osterschmuck bewundern können, dann plane sie schon für Weihnachten.

