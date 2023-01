Fahrzeugüberschlag in Lauterbach endete glimpflich

Erst eine Baumreihe konnte das Fahrzeug stoppen. Die beiden Insassen konnten das Unfallfahrzeug welches seitlich zu zum Erliegen kam, selbst und wie durch ein Wunder unverletzt verlassen. Die alarmierte Feuerwehr führte die Fahrzeugbergung durch und reinigte die Unfallstelle. Die beiden Rettungswägen, welche ebenfalls zur Unfallstelle alarmiert wurden, konnten nach einer Erstbegutachtung der beiden Insassen wieder abrücken.

Etliche weitere Unfälle auch am zweiten Tag nach dem Wintereinbruch

Nach sieben Pkw- bzw. Lkw-Bergungen wegen des Wintereinbruchs im Bezirk Gmünd am Samstag (https://www.noen.at/gmuend/bezirk-gmuend-wintereinbruch-mehrere-feuerwehr-einsaetze-bezirk-gmuend-schrems-wintereinbruch-feuerwehr-feuerwehreinsaetze-redaktion-351498529) hatte der Sonntag generell nochmals eine Häufung an Feuerwehr-Einsätzen gebracht: Insgesamt elf Mal mussten Einsatzkräfte zwischen 9 und 17 Uhr in den Gemeinden Bad Großpertholz, Weitra, Hirschbach, Waldenstein, Schrems, Amaliendorf-Aalfang und Kirchberg/Walde ausrücken.

