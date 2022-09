Auch Wienerin tot St. Pöltnerin (44) verunglückte bei Klettertour in der Steiermark

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Leichen von Polizeihubschrauber geborgen Foto: APA/THEMENBILD

Z wei Frauen sind am Samstag bei einer Klettertour in der Steiermark abgestürzt und ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, handelt es sich um eine 50 Jahre alte Wienerin und eine 44-Jährige aus St. Pölten.