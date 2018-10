Elektroautos sollen künftig auf Busspuren fahren dürfen – mit diesem Plan der Bundesregierung sollen Fahrzeuge mit Elektroantrieb populärer gemacht werden. In St. Pölten wird dies allerdings kritisch gesehen. „Wir haben in Summe Busspuren in der Länge von 500 Metern. Der positive Effekt für E-Autos wäre äußerst gering“, betont Stadtsprecher Martin Koutny. Und selbst bei einem Ausbau der Busspuren, wie im Generalverkehrskonzept vorgesehen, würde sich die Position der Stadt nicht ändern. „Es soll ja der öffentliche Verkehr durch die Busspuren bevorzugt werden. Nimmt die Zahl der E-Autos zu, so wird das ad absurdum geführt“, so Koutny.

Neben der Idee, E-Autos vom „Luft-100er“ auf Autobahnen auszunehmen, sollen diese künftig in Kurzparkzonen gratis parken dürfen. Auch dies lehnt die Stadt ab. „Die Parkraumbewirtschaftung soll die sinnvolle Nutzung des vorhandenen Parkraumes sicherstellen und ist keine Mobilitätsförderung für E-Fahrzeuge“, betont Koutny. Zudem müsste geklärt werden, ob die Befreiung von der Parkgebühr in Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz rechtlich haltbar wäre. „Warum soll ein E-Auto, das denselben Platz wie ein normales Auto benötigt, bevorzugt werden?“, so Koutny.