Senioren auf Schiffsausflug

Der Tag begann mit einer Führung im Stift Melk. Nach einer Stärkung ging es mit dem Schiff von Melk nach Krems. Dort ging es mit der Führung bei den Winzer Krems in die Sandgrube 13 weiter. Das Interesse am Wein wurde in der sehr interessanten Führung geweckt. Der gelungene Abschluss beim Heurigen Graf in Unterloiben beendete diesen schönen Tag.

Die Reiseleiterinnen, geschäftsführende Gemeinderätin Gabriele Fahrafellner und Herma Jakob, konnten über 80 Teilnehmer an diesem sehr heißen Tag begrüßen.