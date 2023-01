Premiere für Zeitzeugen-Portrait an Holocaust-Gedenktag

Die einst so lebendige jüdische Gemeinde in St. Pölten ist nur mehr eine Erinnerung, die der St. Pöltner Hans Morgenstern mit großen Bemühungen am Leben hält. Die Filmemacherin Anita Lackenberger hat dem ehemaligen Hautarzt jetzt ein filmisches Potrait gewidmet. „Hans Morgenstern und seine Synagoge" feiert zum Holocaust-Gedenktag am Freitag, den 27. Jänner, um 18.30 Uhr im Hollywood Megaplex Premiere.

Interviews von Hans Morgenstern, Martha Keil, der wissenschaftlichen Leitung des Institut für Jüdische Geschichte und Stadtmuseums-Leiter Thomas Pulle führen durch den Film und lassen gemeinsam mit zahlreichen Originalmaterialien das „jüdische St. Pölten“ wieder auferstehen.

„Es ist ein schonungslos offenes Interview, in dem Hans Morgenstern von seiner Geschichte erzählt, die tiefe Einblicke auch in die jüdische Geschichte St. Pöltens gibt“, erklärt Regisseurin Anita Lackenberger.

Anmeldung erbeten auf www.megaplex.atoder unter 02742/2880

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.