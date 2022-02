Diebstahl, Betrug, Einbruch: St. Pöltner Girl-Gang verurteilt

Gleich vier junge Frauen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren sowie ein 16-jähriger Jugendlicher müssen vor den Richter im Geschworenensaal treten. Ein schlechter Freundeskreis soll auf die schiefe Bahn und zu Diebstählen, Betrügereien, Sachbeschädigungen und einem Einbruch in den Imbiss-Stand beim Baumarkt Hornbach geführt haben.

Die 18-jährige Kremser Rädelsführerin soll von zu Hause ausgerissen, ins Drogenmilieu gekommen und von da an obdachlos gewesen sein.

Um sich über Wasser zu halten, beging die 18-Jährige mit anderen im Vorjahr Diebstähle und verkaufte mit einer Freundin alte Handys übers Internet, die sie aber nie an die Käufer lieferte.

„Mir war zu der Zeit alles egal, ich wollte nur überleben“, beteuert die 18-Jährige, die von Justizbeamten in Handschellen vorgeführt wird. Außerdem soll sie in Wien eine Mülltonne in den Donaukanal geworfen und einer früheren Freundin mit Schlägen sowie der Veröffentlichung von Nacktbildern gedroht haben.

Der bereits zweimal vorbestrafte 16-Jährige soll beim Einbruch in den Imbiss-Stand, bei dem die Clique Würstel und Eisteeflaschen mitgehen ließ, federführend gewesen sein.

Beim Imbiss neben dem Baumarkt ließ die Bande Würstel und Eistee mitgehen. Foto: Steiner

Dennoch betont er, sein Leben von Grund auf verändert zu haben. Aufgrund von positiven Einschätzungen der Bewährungshilfe lässt der Richter noch einmal Milde walten.

Die Rädelsführerin wird zu zwei Jahren Haft verurteilt, zwölf Monate davon werden zur Bewährung ausgesetzt. Der 16-jährige Wiederholungstäter erhält neun Monate Freiheitsentzug, wovon sechs zur Bewährung ausgesetzt werden. Der Rest der Girl-Gang kommt mit Bewährungsstrafen und Sozialstunden davon.

