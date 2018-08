Große Partys, Glamour und roter Teppich: Der St. Pöltner Igor Prosev will die Welt der Stars und Sternchen erobern – und damit sogar noch Geld verdienen.

„Ich habe vor einigen Jahren Neymar in Wien getroffen. Die Möglichkeit bekam ich durch einen Bekannten aus Brasilien“, erzählt der 24-Jährige. Das Foto von sich und dem Fußball-Idol lud der Basketballer auf Instagram hoch. „Plötzlich hatte ich fünf Mal so viele Likes wie vorher“, staunte der Marketing-Student. Das brachte ihn auf die Idee, auch anderen Menschen eine Plattform zu bieten, Fotos mit ihren Idolen einer großen Öffentlichkeit zu präsentieren. Er gründete die Seite „Celebrity and me“.

„Die hat sich so gut entwickelt, dass nach und nach Manager oder Mitarbeiter großer Brands darauf aufmerksam wurden“, hat Prosev eine darauf aufbauende Geschäftsidee entwickelt. Mittlerweile habe er zu namhaften Marken Beziehungen aufgebaut und vermittle deren Produkte an prominente Persönlichkeiten. „Ich habe zum Beispiel für Jennifer Lopez einen Bugatti organisiert oder einen Ferrari für Luis Fonsi. Sie machen Werbung, indem sie die Produkte zeigen“, erklärt Prosev. Nun will er sein Vorhaben professioneller organisieren und eine eigene PR-Agentur gründen.

Dass die Idee, mit Stars zusammenzuarbeiten, nur eine Träumerei ist, glaubt der St. Pöltner nicht: „Mir ist bewusst, dass es schwierig ist, aber wenn man‘s nicht versucht, bereut man es irgendwann.“