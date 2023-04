Alles rollt wieder beim Tuesday Night Skating in St. Pölten

Neun Ausfahrten mit kreativen Mottos stehen heuer bei Tuesday Night Skating am Programm. Start mit den Ausfahrten im zwei Wochen Rhythmus ist Dienstag, 9. Mai. Treffpunkt ist immer um 19 Uhr beim Klangturm, 19.30 geht es dann los. Mit dabei in bewährter Weise der mobile DJ-Wagen von „Brandiman“. Auch dabei die Polizei, ausgebildete „Rolling Guards“ sowie das Rote Kreuz. Heuer setzt der Veranstalter das Sportland NÖ noch mehr auf Sicherheit. Die Teilnahme mit dem Fahrrad ist deswegen ab heuer nur noch für eine Begleitperson pro Kind bis 12 Jahre möglich. Außerdem sind Skateboards, Longboards und Co. nur mit Fangriemen erlaubt. Die Teilnahme ist und bleibt kostenlos.

