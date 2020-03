Erdkröten – eine Tierart, die besonders wichtig für das empfindliche Ökosystem ist – verfügen über ein integriertes Navigationssystem. Denn ein spezielles Organ im Gehirn der weiblichen Kröten hilft ihnen, genau den Tümpel zu finden, an dem sie selbst geschlüpft sind, und wo sie geeignete Lebens- und Wachstumsbedingungen vorgefunden haben. Genau dort wollen sie – meist mit dem kleineren Männchen am Rücken – alle hin, um sich fortzupflanzen. Auf den Weg machen sie sich am Ende des Winters, sobald die Nächte milder werden.

„Vor allem im Bereich des Kaiserwaldes gibt es intensive Wandertätigkeit“, Susanne Wegenkittl

„Los geht es meist Anfang März“, weiß Susanne Wegenkittl, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, dafür zu sorgen, dass die Tiere ihr Ziel auch erreichen. Denn viele Kröten schaffen es nicht, kommen im dichten Straßenverkehr der Stadt ums Leben. „Vor allem im Bereich des Kaiserwaldes gibt es intensive Wandertätigkeit“, so Wegenkittl, die mit einigen Mitstreitern hilft, die Tiere sicher ans Ziel zu bringen. Fangzäune am Straßenrand sind eine Möglichkeit den Tieren zu helfen. Das Einsammeln der Kröten, um sie dann sicher auf die andere Straßenseite zu transportieren, ist eine andere sinnvolle Aktion.

Wer will helfen, Kröten zu schleppen?

Wir bekommen seit Jahren auch Unterstützung vom Magistrat“, freut sich die Aktivistin, „mein besonderer Dank gilt da Ingrid Leutgeb Born, die Jahr für Jahr dafür sorgt, dass der Bauhof in der Kunrathstraße und in der Waldstraße Hinweiseschilder aufstellt, um die Verkehrsteilnehmer auf die Krötenwanderung aufmerksam zu machen.“ Woran es allerdings noch ein bisschen fehlt, sind weitere Helfer, die die Kröten einsammeln und im Biotop im Stadtwald einsetzen. „Es würde mich freuen, wenn sich einige bei mir melden würden“, so Susanne Wegenkittl, die Warnwesten, Kübel und Handschuhe gerne zur Verfügung stellt. Interessenten können sich unter

0650/433 23 44 melden.