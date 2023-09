Erster Flashmob der Floristinnen und Floristen mittwochs in St. Pölten

Bunt wird's am Mittwoch, 13. September, in den österreichischen Landeshauptstädten. Zum ersten Mal steigt der Flashmob der Floristinnen und Floristen, in St. Pölten ab 10 Uhr am nördlichen Teil des Rathausplatz.

Das Motto der Aktion der Landesinnungen in Kooperation mit dem Blumenbüro Österreich lautet: "Handwerk kommt zur Blüte". Mit musikalischer Untermalung werden während der 30 Minuten dauernden Aktion vor den Augen des Publikums Blumensträuße gefertigt.

"Wir wollen mit unserem Flashmob auf das Können und die Kreativität des Floristenberufs aufmerksam machen und jungen Menschen zeigen, wie viele Facetten unser Handwerk umfasst", so Johann Obendrauf, Bundesinnungsmeister-Stellvertreter der österreichischen Gärtner und Floristen in der Wirtschaftskammer Österreich und Präsident des Blumenbüros Österreich.