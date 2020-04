Von einem Pandemie-bedingten Stillstand in der Bauwirtschaft ist in St. Pölten wenig zu bemerken. Auf allen großen Baustellen in der Stadt wird eifrig gebaggert, geschalt, gemauert. Und es werden sogar geplante Bauvorhaben begonnen. Wie das der NV Immobilien zwischen Fuhrmannsgasse und Wiener Straße.

Der hintere Teil des ehemaligen KWI-Hauses wurde bereits abgebrochen, „die Villa wird in unser Wohnbauprojekt integriert“, erklärt Baumeister Paul Fruhmann. Jetzt beginnt die Arbeit der Archäologen, sie werden bis Herbst das Forum von St. Pöltens römischer Vorgängerstadt Aelium Cetium ausgraben. Ende des Jahres oder spätestens im Frühjahr soll mit dem Bau von Wohnungen mit großen Grünflächen begonnen werden.

Gebaggert wird auch schon am Mühlbach in der Nähe des Regierungsviertels. Dort hat die Wohnungsgenossenschaft Alpenland mit ihrem größten St. Pöltner Wohnbauprojekt begonnen. 263 Wohnungen entstehen im Wohnquartier Mühlbach Ost, in Größen zwischen 52 und 105 Quadratmetern. Sie sind zum Teil als Soforteigentum zu erwerben und zum Teil Mietwohnungen mit Kaufoption.

„Das Projekt stellt hohe Ansprüche an attraktive Architektur, Nachhaltigkeit, Wohnen im Grünen und umweltfreundliche Mobilität“, betont Alpenland-Obmann Norbert Steiner und verweist auf Gemeinschaftsgärten, Spielbereiche am Wasser und die grüne Umgebung im Mühlbach-Park sowie großzügige Terrassen und Dachgärten. Die Anlage wird ab 2023 bezugsfertig sein. Bei einem weiteren Alpenland-Projekt in der Austinstraße wird trotz Krisenzeit ohne Verzögerung gebaut. Hier entstehen 20 Wohnungen mit Kaufoption, die bereits im Sommer 2021 fertiggestellt sind.

Arbeiter fehlen auf Strabag-Baustellen

Die Strabag hat ihre Baustellen auch in St. Pölten wieder hochgefahren, nachdem der Acht-Punkte-Plan in Kraft trat, der einheitlich regelt, wie auf den Baustellen sicher gearbeitet werden kann. Zu den prominentesten Baustellen des Konzerns in der Landeshauptstadt zählen das Wohnprojekt im Karmeliterhof sowie der ÖBB Campus.

An beiden Projekten wird gearbeitet, „allerdings können wir auf keiner der Baustellen noch von Vollbetrieb wie vor der Coronavirus-Krise sprechen, auch nicht beim Karmeliterhof“, heißt es aus der Konzernzentrale. Ein wesentlicher Grund dafür ist fehlendes Personal – sowohl Eigenpersonal aber insbesondere jenes der Subunternehmen. Die Arbeiter können aufgrund der Einschränkungen an den Grenzen derzeit nicht oder nur schwer einreisen. „Welche Auswirkungen das auf den Zeitplan der Baustellen hat, lässt sich aus heutiger Sicht noch nicht genau beziffern“, erklärt Marianne Jakl von der Strabag.

Kurzer Stillstand, wenig Verzögerung

14 Tage lang standen die Bautätigkeiten am neuen Standort der Raiffeisenbank an der Kreuzung Kremser Landstraße/Daniel Gran-Straße. Das bedeute laut Sprecher Helge Wöll aber keine Verzögerungen. Planmäßig soll die neue Heimat der Raiffeisenbank Ende 2021 aufsperren. Die Planungen sind abgeschlossen, die Ausschreibungen laufen, nur bei den Baubewilligungen gebe es Corona-bedingt eine kleine Wartezeit. „Sollte die Eröffnung erst im Frühjahr 2022 passieren, ist das auch kein Drama. Wir haben keinen Stress“, so Wöll. Bevor im Sommer der Spatenstich erfolgt, sind noch die Archäologen am Werk.

Voll gearbeitet wird auf der Baustelle für den Fachhochschul-Zubau. „Eine Woche stand der Betrieb, aber jetzt ist alles wieder im Zeitplan“, sagt FH-Geschäftsführer Gernot Kohl.

Fünf Wochen haben die Corona-Ausnahmeregelungen die Pflasterungsarbeiten in der Domgasse und Herrengasse verhindert, jetzt wird der Belag weiter verlegt. Im August sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.