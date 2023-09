St. Pöltner Klima-Team hat Arbeit aufgenommen

Als Pionierstadt will St. Pölten mit fünf weiteren Städten in Österreich beim Ziel „Klimaneutralität“ vorangehen. Bis zu zwei Millionen Euro an Förderung gibt es dafür, etwa um Kompetenzen aufzubauen durch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit wenigen Wochen ist das „Klima-Team“ jetzt komplett. Letzte Beschlüsse dazu folgen in der Gemeinderatssitzung am Montag, 25. September.

Die sechs Personen in der Klima-Koordinationsstelle sollen direkt an Klimaneutralitätsmaßnahmen arbeiten. Leiter ist Franz Gruber. Er ist seit einem halben Jahr einer der beiden Geschäftsführer der Fernwärmegesellschaft. „Das ergänzt sich gut“, ist er überzeugt. Als Verantwortlicher für die Abfallbehandlung und -verwertung „Am Ziegelofen“ will er auch Wissen zur Kreislaufwirtschaft einbringen. Carina Wenda kommt aus der Stadtplanung in die neue Stabsstelle. Bis ihre Stelle dort nachbesetzt ist, wird es ein fließender Übergang. Sie kann „viel mitnehmen“ aus ihrer Arbeit in der Stadtplanung. Bereits dort war sie federführend bei der Erarbeitung der Klimarahmenstrategie und der Bewerbung für die Pionierstadt und hat so die Klimakoordinationsstelle erst mit ermöglicht. Sie wird für nachhaltige Planungsthemen zuständig sein.

Auf Energie-Themen und Photovoltaik spezialisiert ist David Obergruber. Der studierte Landschaftsplaner hat zuvor bei der Leader-Region Donau NÖ-Mitte gearbeitet. Er wird sich auch den Energiegemeinschaften widmen, die in der Abteilung fokussiert werden. Mobilität, betriebliches Mobilitätsmanagement, Fördereinreichungen und Bewusstseinsbildung fallen in den Aufgabenbereich von Christine Birett, die aus der Verkehrsplanung zum Team kommt. Beispiel dafür ist aktuell der Tag der aktiven Mobilität, bei dem am 30. September gezeigt werden soll, wie man sportlich und klimafreundlich durch die Stadt kommt. Dora Schilling übernimmt die wissenschaftliche Begleitung, wird sich um Statistik und Datenanalyse, Geo-Information und Öffentlichkeitsarbeit kümmern. Biologe Martin Gruber-Dorninger zählt neben der wissenschaftlichen Betreuung auch partizipative Kommunikationsprozesse zu seinem Aufgabengebiet.

Team will als Innovationsmotor viel anstoßen

Das Team hat am 1. August seine Arbeit aufgenommen, seit 21. August ist es voll besetzt. Jetzt gehe es erstmal darum, sich vorzustellen und sich intern bei den Abteilungen zu präsentieren, mit denen zusammengearbeitet wird. „Wir wollen symbolisch in jedes Büro einen Blumenstock stellen, damit der Klimagedanke immer mitspielt“, beschreibt es Gruber. Es geht um Kooperation, um Klimaneutralität zu erreichen, wir bauen aber keine Parallel-Organisation auf“, betont Wenda. „Wir wollen viel anschubsen. Wir haben viele Hebel in der Hand, um die Stadt strategisch nachhaltig zu positionieren“, so Gruber.

Fixes Ziel-Datum für die Klimaneutralität gebe es aber keines. „Wenn die CO2-Bilanz erstellt ist, wissen wir, ob es ein Sprint, Marathon oder Ultramarathon wird“, so Wenda. Einheitliche Vorgaben für diese Bilanz gibt es aktuell noch keine. Die Spielregeln müssen noch vom Ministerium erarbeitet werden, um die Städte vergleichen zu können. Eine Datenbank werde allerdings schon eingerichtet, um ehestmöglich starten zu können, betont Martin Gruber-Dorninger. Die Arbeit ist auch Voraussetzung für die Teilnahme als e5-Gemeinde. Die Teilnahme soll nach dem Grundsatzbeschluss bald besiegelt werden und parallel zur Pionierstadt laufen.

Das Team will Innovationsmotor sein, ist aber auch in ein Korsett eingebunden. Vorschläge gehen den normalen Weg in den Stadt-Gremien, für Gesetze sei der Bund zuständig. Es gebe aber viele Ideen in der Stadt und positive Signale aus der Politik, die eine lange Liste von Maßnahmen ergeben. „Es geht nur gemeinsam mit allen Menschen in St. Pölten“, betont Gruber. Bewusstseinsbildung sei hier wichtig. Man wolle Fakten und Ansichten weitergeben und die Stadtbewohnerinnen und -bewohner mitnehmen. Weil es inzwischen viele Meinungen und Mythen zum Thema gebe, sei das mittlerweile eine Herausforderung. „Wir wollen Mythen entgegenwirken und das Ganze auf eine faktische Ebene zurückbringen“, erklärt Franz Gruber.

Bewusstseinsbildung und Bürgerbeteiligung

Ab dem Frühjahr will man auch in die Schulen gehen. „Bei den Kindern und Jugendlichen gibt es viel Potenzial und Interesse für das Klima-Thema, sie sind aber schwer mit klassischen Mitteln der Bürgerinfo zu erreichen“, weiß Wenda. Erfolge gibt es mit Online-Tools. Auch das Thema aktive Mobilität soll direkt an die Schulen gebracht werden. Punkto Bürgerbeteiligung konnten die Verantwortlichen viel aus dem Beteiligungsprozess beim Promenadenring lernen. „Bei solch komplexen Projekten gibt es einen Zeitpunkt, wann es sinnvoll ist, alle Menschen miteinzubeziehen, und eine Zeit, wenn es sinnvoll ist, dass Menschen daran arbeiten, die sich aufgrund ihrer Ausbildung genau auskennen“, sagt Wenda. Wenn man die Tür zur falschen Zeit aufmache, würde das die Dauer um ein Vielfaches verlängern. Wenda sieht hier die Aufgabe auch in der Kommunikation, damit der Green Loop nicht das einzige Leuchtturm-Projekt bleibe.

Lernen und profitieren will das Team auch in dem großen Netzwerk, in dem man nun ist, das national groß gefasst ist, Städte, Ministerien und Institutionen umfasst. Dort versuche jeder, vom anderen zu lernen. In der Community gebe es viel Fachwissen, von dem St. Pölten profitieren kann. Lernen will man von den Besten und die Ideen für eigene Bedürfnisse anpassen. „Beispiel ist etwa das Klima-Relevanz-Tool aus Krems“, berichtet Martin Gruber-Dorninger. Ziel sei zudem eine Anlaufstelle für alle Klimafragen.

„Wir sind auf einem guten Weg“, zeigt sich Franz Gruber überzeugt, dass die Pionierstadt sehr nachhaltige Änderungen bewirken kann. Das Team, das auf Wunsch des Bürgermeisters noch aufgestockt wurde, ist breit aufgestellt, es herrscht Aufbruchstimmung, blickt Martin Gruber-Dorninger optimistisch in die Zukunft. Gruber: „Noch sind wir aber am Anfang, es wird Zeit brauchen, um für die Bürger wirken zu können.“