Stau auf der B 20 am Freitagnachmittag: "Was ist geschehen?", fragten sich viele Fahrzeuglenker in der Kolonne. Wer näher kam, sah es: ein Auffahrunfall kurz nach der Weber-Kreuzung bei der Ausfahrt des Conrad-Lester-Hofs.

Vier Personen befanden sich in den Unfallautos, Verletzte gab es keine, aber Blechschaden. Die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Wilhelmsburg-Stadt rückte mit sieben Mitgliedern und vier Fahrzeugen aus. Mit Rangierhilfen beförderten die Florianis die Autos von der Fahrbahn. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz schon wieder beendet.