1.300 Jungbäume für Völtendorf

Bei Baumaßnahmen wie der Erweiterung der Stadtsportanlage, kann es zur Fällung von Bäumen kommen. Um den Baumbestand im Stadtgebiet zu wahren, werden deswegen bei Aufforstungsmaßnahmen für jeden gefällten Baum drei neue gesetzt.

Für die notwendige Ersatzaufforstung hat die Stadt St. Pölten insgesamt eine Fläche von 56.370 m² vorgesehen. Davon sind 7.800 m² im Besitz des Österreichischen Bundesheeres.

So werden in Völtendorf 1.300 neue Bäume eingepflanzt. Sie sollen nicht nur als Sichtschutz für die Schießanlage dienen, sondern auch in einigen Jahren, wenn der Bewuchs eine gewisse Höhe erreicht hat, als Lärmschutz ihren Zweck erfüllen. Die Stadt St. Pölten und das Bundesheer wollen so gemeinsam einer möglichen Lärmbelästigung des täglichen Dienstbetriebes am GÜPL und am Schießplatz Völtendorf vorbeugen.

Auf der vom Bundesheer zur Verfügung gestellten Fläche werden insgesamt 700 Stieleichen, 300 Spitzahorn und je 100 Stück Walnuss, Winterlinde und Schwarzerle wachsen. Bei der Auswahl handelt es sich um heimische Pflanzenarten, die auch den klimatischen Verhältnissen angepasst sind. Um die jungen Bäume gegen Wildverbiss zu schützen, wurde die gesamte Fläche durch Mitarbeiter des Bundesheeres wilddicht eingezäunt.

Keine Nachrichten aus St. Pölten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden