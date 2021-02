Auch abseits der großen Einkaufszentren und Einkaufsstraßen der Landeshauptstadt haben die Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe wieder ihre Lokale und Salons geöffnet. Die Freude darüber ist groß. Im Lockdown zeigten sich einige erfinderisch, andere nutzten hingegen die Zeit zur Weiterbildung und zum Ausbau des Geschäftslokals.

„Die Lockdowns bedeuteten einen starken Einbruch. Wir kamen aber dennoch ganz gut über die Runden."

16 Wochen insgesamt hatte Frisörin Bettina Kuchar-Rembart ihren Salon in Wilhelmsburg während der Lockdowns geschlossen. Seit Montag darf sie wieder ihren Kundinnen und Kunden die Haarpracht stylen. „Die Lockdowns bedeuteten einen starken Einbruch. Wir kamen aber dennoch ganz gut über die Runden. Die Stammkunden bleiben mir sicher treu“, ist Kuchar-Rembart zuversichtlich. In ihrem Salon beschäftigt sie zwei Gesellinnen und zwei Lehrlinge. Die Gesellinnen waren in der Lockdown-Phase in Kurzarbeit, die Lehrlinge wurden normal entlohnt. Eine Gesellin nutzte die Zeit des Lockdowns und absolvierte eine Ausbildung zur Visagistin. „Das hab ich ihr bezahlt“, ist Kuchar-Rembart froh über die neu erlernten Fähigkeiten ihrer Mitarbeiterin. Aber auch ihren Salon hat sie ein wenig umgebaut. „Ich wollte die Zeit des Zusperrens einfach positiv nutzen.“

Bei der Öffnung ihres Salons war sie jedenfalls schon gut vorbereitet. Sie hatte mit ihren Mitarbeiterinnen schon Anmeldungen ihrer Stammkundschaft entgegengenommen. Die neuen Maßnahmen nimmt sie gelassen: „Jetzt werden künftig nur vier Kunden statt sechs bis sieben im Geschäft Platz nehmen. Wir haben uns immer an die Vorschriften gehalten, die Kunden waren einsichtig, sind hinter uns gestanden.“

Neustart des Geschäfts mit Ausverkauf

Mit einem breiten Grinsen, das hinter einer FFP2-Maske versteckt ist, öffnete auch Christine Anzenberger ihren Laden „Jedermann Herrenmoden“ in Böheimkirchen. Wer shoppen will, braucht ebenfalls eine FFP2-Maske und muss zwei Meter Abstand zu anderen Personen einhalten. Die maximale Anzahl der Kunden, die gleichzeitig im Geschäft sein dürfen, hängt von der Verkaufsfläche ab. Bei „Jedermann Herrenmoden“ bedeutet das höchstens vier Kunden zugleich im Geschäft.

Neun Wochen lang war in der Herbst-/Winter-Saison geschlossen. Jetzt freut sie sich auf einen Neustart mit einem großen Ausverkauf. „Bei Sakkos wird es sicher manche Stücke mit 50 Prozent Rabatt geben. Gerade die eleganteren Teile für Feiern oder den Business-Bereich sind noch zu haben“, kündigt Anzenberger an. Auch sie hat im Lockdown „Click & Collect“ angeboten und so mancher Stammkunde hat die Möglichkeit zum Internet-Einkauf genutzt. Als kreativ erwies sich ein St. Pöltner Ehepaar. „Die beiden waren zufällig in Böheimkirchen und haben in meiner Auslage etwas Passendes gesehen. Am Telefon haben sie mir ihre Wünsche mitgeteilt, ich habe ihnen eine Auswahl zusammengestellt und an der offenen Geschäftstür haben wir die Übergabe gemacht“, erinnert sich Anzenberger.

Obwohl nun wieder Kundschaft erlaubt ist, ist die Stimmung bei Masseur Karl Stangl getrübt. Das Studio in der Unteren Hauptstraße musste bereits im ersten Lockdown aufgegeben werden. Ein neues Studio errichtete er gemeinsam mit seiner Frau Daroni im Keller des eigenen Hauses. „Dafür mussten wir unsere Lebensversicherung opfern“, so Stangl. Trotz der Wiedereröffnung ist er nicht besonders optimistisch, denn „viele wollen sich wegen einer Massage nicht testen lassen“.