St. Pölten: Hotel Graf ist jetzt 3-Stern superior

Nicht nur für Touristen, auch für St. Pöltner ist das Hotel Graf durch die Nähe zum Bahnhof die erste kulinarische Anlaufstation in der Stadt. Jetzt wurde der traditionsreiche Hotel-Gasthof upgegradet – und zwar von 3-Stern auf 3-Stern superior. Die Plakette übergaben Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Bürgermeister Matthias Stadler.

„Bei Brigitte, Leo und Andreas fühlt man sich immer wohl“

„Wir wollen ein Wohlfühl-Hotel-Restaurant bieten, in dem sich auch einheimische Gäste willkommen fühlen. Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung für unseren Weg“, freut sich Hausherr Leo Graf. Und Junior-Chef Andreas ergänzt: „Wir investieren laufend nicht nur in die Zimmer im Hotel-Bereich, sondern auch in den Gastro-Bereich, um mit unseren Angeboten immer auf der Höhe der Zeit sein zu können.“

Doch was ist nun der Unterschied zwischen 3-Stern und 3-Stern-superior? Zusätzlich zur „sehr gehobenen und einheitlichen Ausstattung“ im gesamten Betriebsbereich bieten „Superior“-Häuser laut Beurteilungskatalog der Wirtschaftskammer ein deutliches Mehr an Serviceangebot und Dienstleistung, das durch Inkognito-Tests regelmäßig geprüft wird und eine überdurchschnittliche Bewertung in diversen Online-Plattformen voraussetzt.

„Die Auszeichnung ist mehr als verdient. Denn bei Brigitte, Leo und Andreas fühlt man sich immer wohl“, lobt Pernkopf. Und Stadler ergänzt: „Superior steht für ‚großartig, besser, hervorragend, bemerkenswert‘. Das Hotel-Restaurant Graf ist eine entscheidende Visitenkarte für unsere schöne Stadt.“

