90 Rekruten in Wilhelmsburg angelobt

Bereits vor dem Festakt tummelten sich viele bei der Waffen- und Geräteschau der Blaulichtorganisationen und des Bundesheeres, holten sich ihr Gulasch, das im kleinen Park neben der Kirche von Bundesheer-Rekruten ausgeschenkt wurde. Hier waren auch Tische und Bänke für die Besucher aufgestellt, der ASBÖ schenkte im Standl Getränke aus. Für einen reibungslosen Ablauf hatten Bundesheer, Stadtgemeinde und die Kultuscene 3150 als Organisatoren gesorgt.

Die Klänge der Militärmusik füllten schon vor Beginn des Festaktes den Hauptplatz. Bürgermeister Rudolf Ameisbichler begrüßte die Ehrengäste und alle Besucher: „Es ist heute für mich eine große Ehre, diese Angelobung in unserer Stadt zu haben.“ Den Rekruten sagte er: „Wenn Sie heute ihr Gelöbnis ablegen, so stehen Sie für Frieden und Achtung der Menschenrechte.“ Militäroberkurat Oliver Hartl meinte in seinen Worten: „Seid euch immer bewusst, wofür ihr steht, nicht mit der Waffe in der Hand, sondern für Frieden.“ Ein Gedicht aus einem Psalm brachte Militär-Oberpfarrer David Zezula und schloss mit: „Ihr seid Diener Gottes für unsere Heimat Österreich.“ Sodann segnete er die Schar der Rekruten.

Oberst Michael Lippert in seiner Festrede: „Bis vor kurzem hatten wir die Angelobung in der Kaserne. Heute sind wir hier und ich danke allen fürs Kommen. Die vielen Leute beweisen die Wertschätzung der Rekrutenangelobung, welche aus Klagenfurt, Amstetten und Niederösterreich kommen. Auch unsere Militärmusik wird heute angelobt, doch sie ist nicht für die Front, es sind Funktionssoldaten. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Grundwehrdienst.“ Und abschließend: „Es lebe Niederösterreich in einem sicheren Österreich“. „Ihr habt euer Stehvermögen bis jetzt schon bewiesen“, wandte sich schmunzelnd Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister an die Rekruten. „Ihr seid ein Vorbild, könnt euch für andere einsetzen – Danke dafür.“ Und zur Angelobung: „Für die Aktion 100 Jahre Niederösterreich ist sie eine Bereicherung.“

Es folgte die feierliche Angelobung und aus 90 Kehlen tönte das „Ich gelobe“ über den Hauptplatz von Wilhelmsburg, verfolgt von einem großen Publikum, von vielen Ehrengästen. Der Zapfenstreich, als einer der Höhepunkte dieses Geschehens, erklang sodann vom Balkon des einstigen Bürgermeister-Zimmers, von einem Trompeter der Militärmusik geblasen. Kurz darauf erschall das Echo eines Trompeters auf der Drehleiter der Feuerwehr gegenüber. Sodann wurde die Standarte, die zuvor auf den Mast gezogen wurde, wieder von zwei Rekruten herabgeholt. Gemütlicher Ausklang war im Innenhof der Stadtgemeinde.

