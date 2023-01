Nachwuchs für die Mittelschule in Böheimkirchen

Bei den Aufnahmetests stellten die Schüler der 4. Volksschulklassen aus Böheimkirchen, Kasten, Michelbach und Kirchstetten ihre Eignung für die Neue Mittelschule unter Beweis. Im Hallenbad und auf einem Parcours im Turnsaal waren zahlreiche Stationen zu bewältigen. Für 45 Kinder gibt es im kommenden Schuljahr einen Platz in den begehrten Klassen mit sportlichem Schwerpunkt.

„Unter den Kindern waren teilweise herausragende Talente dabei. Herzlichen Dank an die Schüler der 3. und 4. Klassen, die uns bei der Durchführung der Tests unterstützt haben“, so Schulleiter Gottfried Lammerhuber, der aber auch Mängel ortet. „Es fällt besonders auf, dass überdurchschnittlich viele Kinder nicht oder nur schlecht schwimmen können. Diese Entwicklung ist für uns als Sportmittelschule dramatisch. Hier gibt es akuten Handlungsbedarf bei der sportlichen Grundausbildung“, so Lammerhuber.

