St. Pöltner Flederhaus bald offen, Grüne kritisieren Mehrkosten

Hoch über der Stadt kann man ab 23. August im Flederhaus hinter der HTL „abhängen“. Die St. Pöltner Grünen üben jetzt aber Kritik wegen der Kosten und sprechen von „massiver Fehlplanung der Stadt“. In der April-Sitzung des Gemeinderats wurde die Übernahme und Übersiedelung aus Wien beschlossen. Gesamtkosten: 75.000 Euro. Die Grünen sprechen nun von einer Verdreifachung auf 213.000 Euro. „Auf Nachfrage beim Magistrat wurde mir mitgeteilt, dass sich erst während des Abbaus herausgestellt hat, dass ein Großteil des Holzes morsch ist und ausgetauscht werden muss. Allein dadurch sind Mehrkosten von 100.000 Euro entstanden“, sagt Gemeinderat Walter Heimerl-Lesnik. Darüber hinaus habe man wohl auf die Arbeiten für Stromanschluss und Ausstattung vergessen, was weitere 38.000 Euro ausmache. „Offensichtlich hat man nicht geschaut, was man da ,geschenkt' bekommt", so Heimerl-Lesnik. Schon bei der Sitzung zeigte er sich skeptisch, was die Widmung am Rodelhügel betrifft, mitgestimmt haben die Grünen damals trotzdem.

Tragende Elemente mussten erneuert werden

Es handle sich um zwei verschiedene Beschlüsse, die gemeinsam ein Projekt ergeben, heißt es vom Magistrat. Der erste Beschluss habe nur die Übernahme und Übersiedelung zum Inhalt gehabt, der kommende im September die Adaptierung, die elektrische Anspeisung und die Ausstattung. Daher „ist es nicht richtig von Kostenerhöhung zu sprechen und von Zusatz-Kosten“. Bestätigt wird aber, dass tragende Elemente erneuert werden mussten, und das so nicht vorhersehbar gewesen sei. „Die detaillierte Maßnahmenprüfung konnte erst nach Abbau, Wiederaufbau sowie der miteinhergehenden Zustandsdiagnose durchgeführt werden“, betont man im Rathaus. Zug um Zug seien beim Wiederaufbau die Fehlstellen behoben worden, um die statische Sicherheit gewährleisten zu können.

Landschaftsbild-Gutachten kommt zu positivem Ergebnis

Der Aussichtsturm ist baubehördlich genehmigt. Im Bauverfahren sei geprüft worden, in welcher Flächenwidmung Aussichtstürme in NÖ errichtet wurden. Dies sei zum Großteil „Grünland“. Zudem komme ein Gutachten über den Schutz des Landschaftsbildes zu einem positiven Ergebnis. „Die Genehmigungsvoraussetzungen waren daher gegeben“, betont man im Rathaus.