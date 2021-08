Die Landeshauptstadt St. Pölten ist stolz: Mit 45 Spielplätzen und dem neuen Calisthenics Park in Harland verfügt sie gegenüber anderen vergleichbaren Städten über die meisten Spielplätze im Verhältnis zur Einwohnerzahl: „Ein Spielplatz ist somit immer in der Nähe.“ Die NÖN nimmt die Spielplätze genauer unter die Lupe: Sie und ihr Kind können dabei sein.

Schicken Sie uns ein Mail mit Foto und Info, welche Spielplatz Sie gerne mit uns testen würden an redaktion.poelten@noen.at

Die Spielplatzstrategie der Stadt ist bereits angelaufen. So sollen ausgewählte Spielplätze in Themenspielplätze mit Altersschwerpunkten umgewandelt werden. „Die in Planung befindlichen Spielplätze im Sturm 19 Park und im Altoona Park werden überhaupt eine neue Qualitätsdimension aufweisen“, heißt es aus dem Rathaus. Die Betreuung der Spielplätze übernimmt die Stadtgärtnerei. Die Geräte werden zum Teil auch in Eigenregie gebaut. Die Stadtgärtner führen monatlich Sichtkontrollen aus und reinigt die Plätze wöchentlich. Einmal im Jahr gibt es eine Hauptüberprüfung durch einen externen allgemein beeideten gerichtlich zertifizierten Sachverständigen für Spiel- und Sportstättenbau.