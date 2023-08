St. Pöltner Verein startet Petition für mehr Hilfe bei Lernschwächen

„Alle bisherigen Versuche unseres gemeinnützigen Vereines, eine tragfähige, strukturierte und breit zugängliche lerntherapeutische Unterstützung für Kinder mit gravierenden Lernschwächen zu erreichen, waren leider (noch) nicht erfolgreich.“ Der St. Pöltner Verein Scribmeticum zeigt sich in seiner Bitte um Unterstützung zwar enttäuscht, aber nicht hoffnungslos. Denn aus Erfahrung wisse man: Kindern mit Legasthenie und Dyskalkulie kann nachhaltig geholfen werden.

Nur fehlen dafür momentan die Strukturen im Schulsystem. Und das, obwohl beinahe jedes zehnte Schulkind eines Jahrganges unter gravierenden Lernschwächen in Deutsch oder Mathematik leidet. Diese Kinder benötigen dringend professionelle, individuelle und interdisziplinäre Begleitung über einen längeren Zeitraum.

In einer Petition wendet sich der Verein jetzt an die zuständigen Ministerien von Martin Polaschek, Susanne Raab und Johannes mit der Forderung, einen gemeinsamen, ressortübergreifenden Stufenplan zur Umsetzung eines Unterstützungskonzepts zu entwickeln. Denn bisher sind betroffene Kinder davon abhängig, ob ihre Eltern sich eine Therapie leisten können und wollen. „Der Verein Scribmeticum kämpft dafür, im Schulsystem eine lerntherapeutische Unterstützung für alle Kinder zu etablieren“, heißt es in der Petition, die man online unterstützen kann.