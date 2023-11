Feuerwehr-Kommandant ist neuer Technik-Leiter im St. Pöltner Spital

Mehr als 15 Jahre stand Thomas Spitzer als Kommandant an der Spitze der Betriebsfeuerwehr im St. Pöltner Universitätsklinikum, nach der dort in der IT-Abteilung begonnen hatte. Seit Oktober ist er nach erfolgreichem Hearing der Leiter der Abteilung Technik im Spital. Neben seiner Tätigkeit hat sich der HTL-Absolvent an der Donau-Universität weitergebildet und die Studiengänge „Fire Safety Management“ und danach „Health Care Management“ absolviert. Feuerwehr-Mitglied ist er bereits seit 1982. Rund 20 Jahre lang war er Kommandant der FF Stattersdorf.

Nachfolger von Spitzer als Kommandant der Betriebsfeuerwehr ist Michael Zöchling. Er was seit 2007 Kommandant-Stellvertreter und stellvertretender Brandschutzbeauftragter. Davor arbeitete er nach Absolvierung der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege knapp zehn Jahre an der Abteilung für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie. Der neue Betriebsfeuerwehr-Kommandant absolviert aktuell den berufsbegleitenden Universitätslehrgang „Fire Safety Management“. Michael Zöchling war ab 1998 Mitglied der FF St. Pölten-Stadt, seit 2016 ist er bei der FF Wald in Pyhra und dort Kommandant-Stellvertreter.