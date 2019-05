Berglandmilch-Roadshow: Schärdinand gab Autogramme .

Anlässlich des Weltmilchtages am 1. Juni tourt die NÖN-Berglandmilch-Roadshow auch heuer wieder durch ganz Niederösterreich. Am Samstag-Vormittag erfolgte der Startschuss am Rathausplatz in St. Pölten - Schärdinand-Autogrammstunde und schmackhafte Produktproben inklusive!