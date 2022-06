St. Pöltner Volksfest 2022: O‘zapft ist am Freitag

Werbung

Nach der langen Rummler-Pause ist es am Freitag so weit. Die Fahrgeschäfte drehen sich wieder, Wirte und Vereine freuen sich auf Gäste auf dem VAZ-Freigelände.

Bieranstich ist am Freitag, 3. Juni , um 21 Uhr im neuen Festzelt von „Da Wirt 4s Fest“. In der Edelweiss Alm geht es wie an den folgenden Tagen bereits um 17 Uhr los mit DJ Marco Mzee.

Auf der Festbühne stehen am Freitag ab 19 Uhr die Dirndl Rocker. Zwischen Schmankerln von heimischen Wirten und Institutionen spielt auf der Bacchushain-Bühne die Schikaria ab 21.30 Uhr.

Das Pfingstwochenende startet am Samstag, 4. Juni, mit Live-Musik im Festzelt ab 19 Uhr von den Alpenkrachern. Im Bacchushain sind ab 22 Uhr Primavera zu hören. Weiter geht die Party dann im Volksfest-Club im LaBoom mit DJ James Illusion.

Schon ab 11 Uhr gibt es am Sonntag, 5. Juni , Live-Musik im Festzelt, die Highlights stehen ab 19 Uhr auf der Bühne. Tom Schwarzmann & Dancingbrass unterhalten ab 21.30 Uhr im Bacchushain. Im LaBoom legt DJ Steve Lima auf.

Am Pfingstmontag, 6. Juni , spielen ab 19 Uhr Die jungen Waldsteiner. Das Ridin‘ Dudes Trio rockt ab 21.30 Uhr im Bacchushain. Dienstag und Mittwoch sind dann Ruhetage.

