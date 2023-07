Tanzerfolg von Felix Röper in Italien

Eine Veranstaltung des ASD Ballet Clubs Ronchi dei legionari im Teatro Kulturni in Gorizia eröffnete Felix Röper, Wilhelmsburger mit Trisomie 21, vor ausverkauften Haus mit „Der Schwan“ von Saint Saens. „Er wurde live von einem Pianisten und einer Geigerin begleitet“, erzählt Mutter Martina nicht ohne Stolz. „So konnte Felix das im Laufe der Jahre angeeignete Können, das er in der Zusammenarbeit mit Renato Zanella aufnahm, ausgezeichnet in seine Improvisation aufnehmen.

Ganz toll auch: Felix wurde in der italienischen Presse erwähnt. Da stand unter anderem von einer österreichischen Entdeckung, einem Balletttänzer unter dem Choreografen Renato Zanella. Das Publikum war begeistert von ihm und lobte die enorme Ausstrahlung und Präsenz des Tänzers sowie sein Können.

Felix war begeistert von der „Offenheit und dem Wohlwollen“ des italienischen Publikums. „Italien ist wunderschön. Ich werde mit meinem Tanzen immer weitermachen.“