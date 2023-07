Schließsystem und Gartenmaschinen für 100.000 Euro angekauft

Zukünftig soll ein kleiner Chip genügen, um die Türen in vier Gebäuden öffnen und versperren zu können. Damit sollen sämtliche Schlüsselbünde in den Hosentaschen abgelöst und Zutrittsmöglichkeiten modernisiert werden. Die Gemeinderatsmitglieder beschlossen einstimmig die Auftragserteilung für die Umrüstung der Schlösser auf ein Chip-System durch eine Herzogenburger Firma im Kindergarten, der Volksschule und den öffentlichen Teilen der Naturbadeanlage, die nicht zum Restaurant gehören. „In der Europa-Mittelschule ist der Tausch bereits im Vorjahr erfolgt und funktioniert tadellos. Die Mitarbeiter erhalten statt einem Schlüssel einen Chip, der bequem in jede Hosentasche passt“, so Bürgermeister Günter Schaubach. Je nach Zuständigkeit kann der Chip für einzelne Gebäude oder bestimmte Türen freigeschaltet werden, damit dieser sperrt. „Ein Lehrer-Chip kann beispielsweise alle Klassenräume aufsperren, nicht aber das Direktorenzimmer“, erklärt Bürgermeister Günter Schaubach exemplarisch die verschiedenen Berechtigungsmöglichkeiten. Die Umrüstung, die gesamt 40.600 Euro kostet, erleichtert den Jugendlichen aus der Gemeinde zukünftig auch den Zutritt zum Jugendraum in der Badeanlage. „Für diesen Raum werden wir großzügig Chips verteilen, damit diesen alle ungezwungen nutzen können. Bisher hatten wir dafür nur fünf Schlüssen zur Verfügung“, so der Bürgermeister.

Traktor und Roboter sollen Arbeit am Wirtschaftshof erleichtern

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war der Ankauf von Gartengerätschaften um über 80.000 Euro für den Wirtschaftshof. Unter anderem sollen den Gemeinde-Mitarbeitern schon bald ein John Deere Rasenmäher-Traktor samt Anhänger, ein Rasenroboter sowie diverse Werkzeuge und Maschinen die Pflege der Gemeindeflächen und Wege erleichtern. „Der Traktor kann je nach Jahreszeit zum Kehren, Schneeräumen, Rasenmähen oder für Transporte eingesetzt werden“, erklärt Bürgermeister Günter Schaubach, das multifunktionale Fahrzeug, das schon bald geliefert werden soll.