Sportplatz bekommt neues Dach

Die Tribüne des Tümmelhofstadions soll bis Jahresende eine neue Überdachung bekommen. Die Mandatare beschlossen daher in der letzten Gemeinderatssitzung einstimmig die Errichtung eines neuen Blech-Daches, das das bisherige Folien-Dach ersetzen soll. Die Kosten samt Montage belaufen sich auf 50.000 Euro, die zur Hälfte aus dem kommunalen Investitionsprogramm des Bundes finanziert werden. Den Rest trägt die Gemeinde selbst.

Notwendig wurde der Umbau laut Bürgermeister Günter Schaubach (ÖVP) aufgrund der Anbringung einer leistungsstarken Photovoltaik-Anlage, deren Ankauf bereits im Mai 2022 beschlossen wurde. „Da die Montage der Anlage mit ihrer vollen Leistung von 87 Kilowatt/Peak nur auf einem Blechdach möglich ist, haben wir uns entschlossen, ein langlebiges, hinterlüftetes Blech-Dach zu errichten“, erklärt Bürgermeister Günter Schaubach. Mit Ende des Jahres soll der Umbau des Daches bereits abgeschlossen sein und die Photovoltaik-Anlage grünen Strom produzieren.

Brunn soll staubfrei werden

Damit die an St. Pölten angrenzende Katastralgemeinde Brunn an trockenen Tagen möglichst staubfrei bleibt, beschloss der Gemeinderat die Asphaltierung eines Stücks des Güterweges in Richtung Harland. „Mit der Befestigung von nur 130 Metern kann bereits verhindert werden, dass es in die Ortschaft hineinstaubt“, so Bürgermeister Günter Schaubach. Die Asphaltierung kostet knapp 20.000 Euro und wird von der Gemeinde finanziert.