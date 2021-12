Zubau für Pyhringer See-Bistro beschlossen

Während der See im Winter still und starr ruht, beschloss der Gemeinderat den Grundsatz für eine Vergrößerung des Buffets, die schon im Herbst 2022 fertig sein soll. Pächter Duško Lukić bekam einen Zehnjahresvertrag und soll damit in den nächsten Jahren zum Wirt im Zentrum werden.

„Wir planen derzeit einen etwa hundert Quadratmeter großen Zubau an der Südseite, um den Gästen mehr überdachte Sitzplätze bieten zu können“, erklärt Bürgermeister Günter Schaubach das Vorhaben, das von ÖVP, SPÖ und FPÖ mehrheitlich angenommen wurde. Die NEOS befürchten größere Lärmbelästigung für Anrainer und enthielten sich.

„Wir brauchen die Gastro im Zentrum, aber auch den Konsens mit den Anwohnern.“NEOS-Gemeinderätin Anna Starkl

„Nur sieben Monate nach der Eröffnung wird ein Zubau um fast eine halbe Million Euro diskutiert, aber mit den Anrainern, die teure Grundstücke um die Anlage gekauft haben, nicht gesprochen. Wir brauchen die Gastro im Zentrum, aber auch den Konsens mit den Anwohnern“, gibt NEOS-Gemeinderätin Anna Starkl zu bedenken.

Dem Budgetplan, der neben dem Zubau für circa 450.000 Euro auch einen Radweg von Pyhra nach St. Pölten für circa eine Million Euro und zahlreiche Brücken- und Güterwegsanierungen beinhaltet, stimmten die Mandatare einstimmig zu.

Kritik von der Opposition gab es dennoch: „Gerade in Pandemiezeiten hätten mehr Schulden abgebaut und etwas auf die Bremse gestiegen werden sollen“, sind sich Anna Starkl von den NEOS und Stefan Nagy von der SPÖ einig.

„Wir gehen den Finanzplan konservativ an, haben die Überschüsse der letzten Jahre noch gar nicht angetastet. Ich bin guter Dinge, dass wir alles umsetzen können“, kontert ÖVP-Bürgermeister Günter Schaubach.