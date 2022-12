Schenken unter dem Motto „Stricken für die (auch soziale) Kälte“

In den Corona-Jahren hat Katja Rendl aus der Not eine Tugend gemacht und dafür gesorgt, dass bei vielen trotz abgesagter Feste und Feiern und Lock-Down echte Weihnachtsstimmung aufkommen konnte – dank kreativer Weihnachtspackerl aus dem Rendlkeller. Prall gefüllt mit Weinen aus der hauseigenen Vinothek, regionalen und originellen Schmankerln und kleinen, aber mehr als feinen Geschenkideen.

Und obwohl in diesem Jahr auch in der St. Pöltner Kellergasse endlich wieder gefeiert werden darf, wird es diese Pakete wieder geben. Einmal mehr kreativ zusammengestellt von der Hausherrin höchstpersönlich.

Die hat sich diesmal etwas ganz Besonderes einfallen lassen: „Stricken für die (auch soziale) Kälte“ – so das Motto 2022! „Zu jedem kulinarischen Paket kann man heuer Socken oder Fingerlinge, die in der Emmaus-Werkstatt gestrickt wurden, beifügen“, so Katja Rendl. „Damit wollen wir auch ein bisschen helfen und zeigen, dass man auch im Kleinen helfen kann. Sozusagen schenken mit Herz!“

