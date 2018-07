Feuerwehr-Kameraden und Rot Kreuz-Mitarbeiter retteten durch ihr beherztes Engagement einen jungen Tigerkater aus einer brennenden Wohnung: Der zehn Monate alte Bella ist inzwischen wieder quietschvergnügt.

Die Feuerwehr Böheimkirchen-Markt, Außerkasten und Untergrafendorf wurden Samstag mittags zu einem Wohnungsbrand in der Aufeldstraße gerufen. Beim Eintreffen der Wehren stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Es befanden sich zwar keine Personen, aber eine Katze war eingeschlossen in den bereits stark verrauchten Räumen. „Zwei Atemschutzgerätetrupps stießen unverzüglich zur Erkundung der Brandherde und der Tierrettung ins Gebäude. Nach kürzester Zeit konnte die Katze aus der Wohnung gerettet werden, diese wurde von der Rettung betreut“, so ein Feuerwehrmann. Die Retter dürften dem vierbeinigen Patienten etwas Sauerstoff verabreicht haben und brachten ihn anschließend zu einer Tierärztin. „Eine Nachbarin hat den Kater zu mir in die Ordination gebracht, es hatte einen Schock, befindet sich aber nach einer Behandlung zur Beobachtung bei mir. Bella ist inzwischen wieder putzmunter“, so die Tierärztin.

Nach rund zwei Stunden im Einsatz konnten die Feuerwehren wieder einrücken, der entstandene Sachschaden ist erheblich. Mit der Ermittlung der Brandursache wird ein Brandermittler sich auseinandersetzen.