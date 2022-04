Aus für Metro-Test-Stationen in Niederösterreich

Werbung

Reihenweise schließen die Teststraßen. Denn ab April dürfen nur mehr fünf Antigen- sowie PCR-Tests pro Person in Anspruch genommen werden. Da rentiert sich das Offenlassen nicht, auch nicht für die Betreiber, die an den Metro-Standorten in St. Pölten, Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg), Vösendorf sowie Wiener Neustadt Tests angeboten haben.

Seit April/März 2021 wurden insgesamt 379.000 Tests dort durchgeführt.

Eine Bilanz zu den einzelnen Test-Standorten finden Sie in Ihrer jeweiligen Lokalausgabe.

