Die Mitarbeiter für die Kulturhauptstadt 2024 werden in der ehemaligen Rot-Kreuz-Villa in der Julius-Raab-Promenade ihren neuen Arbeitsplatz finden. Zusätzlich soll in dem Gebäudekomplex noch ein mehrgruppiger Kindergarten unterkommen. Die Planungsphase läuft gerade.

Zwei Kindergartengruppen sind geplant, zusätzlich noch eine für Kleinkinder. Die Bearbeitung des Projekts bestätigt Schulamtsleiter Andreas Schmidt. „Beteiligt daran sind alle erforderlichen Fachabteilungen der Stadt sowie des Landes Niederösterreich.“ Die Pläne für ein dreigruppiges Haus würden derzeit von einem Architekten in Abstimmung mit den erforderlichen Stellen angefertigt. „Das Ergebnis liegt noch nicht vor“, erklärt Schmidt. Deshalb könne auch noch keine Auskunft über einen aktuellen Zeitplan gegeben werden.

Bis zum Kulturhauptstadtjahr 2024 sollte die Rot-Kreuz-Villa jedoch auch für die Kindergartenkinder bereit sein.