„Würde es die Jahnturnhalle nicht geben, müsste man sie erfinden“, will sich Projektentwickler Peter Lengersdorff der Halle annehmen. Geplant hatte Leo Kellner schon 1929 vier Hallen, gebaut wurden drei. „Die vierte soll nun bei der Generalsanierung dazu kommen“, verrät der Säckelwart des ÖTB Rainer Höberth.

Ein wichtiges Anliegen ist dem ÖTB, dass mehr Schülerbälle in der Halle ausgetragen werden können. „St. Pöltens Schüler sollen nicht mehr nach Ober-Grafendorf ausweichen müssen“, so Höberth, der die Halle gegen Miete auch weiterhin anderen Interessenten zugänglich machen will.

In erster Linie soll die Jahnturnhalle aber den Turnern zur Verfügung stehen. Neue Geräte werden angeschafft, eine Schnitzelgrube eingebaut. Multifunktional soll sie aber bleiben und sogar als Austragungsort in einer Kulturhauptstadt St. Pölten 2024 dienen.

Nach Feintuning soll Wohnbau starten

Das Geld für die schon länger geplante Großrenovierung hat der ÖTB nun durch den Verkauf der ehemaligen Tennisanlage samt Grünfläche. Laut Grundbuch dürfte der Preis für das Grundstück bei über drei Millionen Euro liegen. Der Umbau sollte alsbald beginnen.

Ebenso der Wohnbau mit 120 Wohnungen, der neben der Jahnturnhalle entstehen soll. Der Baustart war ursprünglich für 2019 geplant, verzögerte sich aber. „Ein Vorfeldgremium des zukünftigen Gestaltungsbeirates musste das Projekt noch begutachten. Es wurde für gut befunden, ein Feintuning wird allerdings noch gemacht“, berichtet Lengersdorff über den Planungsfortschritt.

Bei der Realisierung setzt der Projektentwickler auf einen altbewährten Partner. Die Bank Austria Real Invest realisiert bereits mit Lengersdorffs Unterstützung das Projekt im Karmeliterhof.

Starten soll der Bau im ersten Quartal 2020. „Die Arbeiten für Kellerabteile und Garagen könnten schon vorher beginnen.“