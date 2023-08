Zwei neue Lehrlinge für die Stadtgärtnerei St. Pölten

Eine „schöne erste Woche“ haben Benjamin Salzer und Lea Uitz mit der Stadtgärtnerei hinter sich gebracht. Die Jugendlichen haben ihre dreijährige Lehre angefangen.

Vom Schnuppern zur Lehre

Aufregung vor dem ersten Tag gab es nicht, denn beide haben bereits in ihrer Schulzeit eine Schnupperwoche bei der Stadtgärtnerei gemacht und konnten dabei erste Eindrücke sammeln. Den jetzigen Lehrlingen hat es gefallen, also fiel die Entscheidung nach Abschluss an der Mittelschule eine Lehre bei der Stadtgärtnerei zu beginnen.

Die Stadtgärtnerei bildet derzeit insgesamt fünf Lehrlinge aus. Neben dem Neuzugang, ist einer im 2. Lehrjahr und zwei stehen kurz vor dem Lehrabschluss.