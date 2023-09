Gefülltes Programm im Herbst an der Fachhochschule St. Pölten

An der Fachhochschule St. Pölten geht's im Herbst rund. Unter dem Motto „Alles Arbeit“ findet von Mittwoch, 20. September, bis Donnerstag, 21. September, das Arlt Symposium 2023 statt. Die Veranstaltung ist eine Kooperation der FH St. Pölten, Department Soziale Arbeit, und „arbeit plus – Soziale Unternehmen Niederösterreich“. Neben kritischen, reflexiven oder auch aussichtsreichen Perspektiven auf das Bestehende, soll eine Auseinandersetzung mit aktuellen Initiativen rund um die Arbeitswelt erfolgen.

Am Freitag, 22. September, findet im Palais Niederösterreich in Wien das Forschungsfest Niederösterreich statt, das vom Land Niederösterreich, Abteilung Wissenschaft und Forschung, organisiert wird. Dort zeigen Forschungsstationen von 13 bis 21 Uhr bei freiem Eintritt aktuelle Projekte und Interessantes aus der Wissenschaft und Forschung in Niederösterreich. Auch die FH St. Pölten ist mit einigen Themen, von Kniearthrose bis Augmented Reality, vertreten.

Die Herbstsponsionen 2023 finden am Freitag, 29. September, statt. Ebenfalls am 29. September findet die „European Researchers' Night“ statt. Forschende der FH St. Pölten und anderer Forschungseinrichtungen bieten Einblick in ihre Arbeit. Auch an der FH St. Pölten können Schülerinnen und Schüler bei Workshops Forschungsluft schnuppern. Darüber hinaus gibt es Vorträge und andere Programmpunkte.

„karriere.netzwerk 2023“, die Job- und Karrieremesse der FH St. Pölten, findet am Mittwoch, 18. Oktober von 9.30 bis 14.30 statt. Unternehmen aus den Branchen Digitale Technologien, Kommunikation, Innovation, Medien, Gesundheit und Soziales sind dort vertreten. Studierende haben die Möglichkeit zu netzwerken, egal, ob sie auf der Suche nach einem Praktikum oder dem ersten Job nach dem Studium sind.

In Zusammenarbeit mit der Audi AG findet am Dienstag, 24. Oktober, eine weitere Ausgabe des „Brand Slam“ statt. Dirk Arnold, Head of Global Communications der Audi AG, gibt Einblicke rund um das Thema „Marken und Markenführung“.

Zum Zukunftsheurigen rund um das Thema „ChatGPT: Potenziale & Anwendungen für KMUs“ lädt die FH gemeinsam mit dem Haus der Digitalisierung. Die Veranstaltung wird am Mittwoch, 25. Oktober, von 17.30 bis 19.00 Uhr im mittleren Festsaal der FH stattfinden.

Informieren rund ums Studium können sich Interessenten beim Bachelor Day am Freitag, 17. November, von 13 bis 18 Uhr. Die International Week findet heuer von 27. November bis 1. Dezember statt. Wer an einem Auslandssemester interessiert ist, kann sich beim „Go International! Day“ am 30. November von 10.30 bis 12 Uhr beraten lassen und die Partnerhochschulen der FH St. Pölten kennenlernen.