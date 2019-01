Das Jahr 2019 wird für St. Pölten in vielerlei Hinsicht richtungsweisend. Eines der größten Ereignisse seit der Landeshauptstadt-Werdung könnte die Kür zur Kulturhauptstadt Europas 2024 werden. Das treibt auch andere Vorhaben voran, ist aber bei weitem nicht das einzige große Projekt, das auf St. Pölten zukommt. Die NÖN hat den Überblick.

Domplatz: Wesentliches Projekt vor der Kulturhauptstadt-Werdung ist die Neugestaltung des Domplatzes. Die archäologischen Arbeiten sollen nun Ende des Jahres abgeschlossen sein. Im Frühjahr wird zudem das Ergebnis der Studie für eine mögliche Garage unter dem Bischofsgarten erwartet.

Auf ein Kindergrab stießen die Archäologen auf der 356 Quadratmetergroßen Grabungsfläche westlich des Domportals. | NOEN, Mario Kern

Gestaltungsbeirat: Feststehen soll heuer ebenfalls die Besetzung des Gestaltungsbeirats für Neubau-Projekte im Stadtgebiet. Eine Reihe von Bauvorhaben sind davon abhängig, wie etwa 390 Wohnungen am ehemaligen Metro-Areal in der Wilhelm-Steingötter-Straße und die Umgestaltung der Flächen beim Neugebäudeplatz.

WWE-Gründe: Eines der größten Wohnbauprojekte der Landeshauptstadt entsteht ab Ende 2019 auf den WWE-Gründen im Norden St. Pöltens. In der Nähe des Viehofner Sees werden 720 Wohnungen realisiert.

Spital : Das Universitätsklinikum bleibt eine Baustelle. Nachdem im Vorjahr das Haus C eröffnete, werden im Herbst das Haus G und der Vorplatz fertiggestellt und dafür der Pavillon 2 abgebrochen. Mit dem Bau des Haus D, das anstelle des Haus A errichtet wird, soll heuer begonnen werden. Derzeit wird an der Detailplanung für das Raumnutzungskonzept gearbeitet.

ÖBB-Bildungscampus: Im Frühjahr fällt der Startschuss für das rund 70 Millionen Euro teure Projekt, das zur Fortbildung von rund 560 ÖBB-Mitarbeitern dienen wird. Im Mai werden die Hallen am Areal der Technischen Services (TS) der ÖBB abgebrochen, der Baubeginn ist für Oktober geplant.

FH-Ausbau und Uni-Start: Mit rund viermonatiger Verspätung aufgrund der Neuausschreibung soll heuer der Ausbau des Fachhochschul-Gebäudes beginnen. Dort wird dann 2021 auch die Bertha-von-Suttner-Privatuni einziehen. Diese startet im März mit den Bachelor-Studiengängen „Psychosoziale Interventionen“ und „Soziokulturelle Arbeit“.

Straßen-Baustellen: Saniert werden 2019 der letzte Teil der Josefstraße und der Herzogenburger Straße, die Propst-Führer-Straße, der Mühlweg und die Daniel-Gran-Straße. In der Fußgängerzone werden die Leitungen in der Domgasse und der Herrengasse erneuert, 2020 dann die Pflastersteine verlegt. Im September soll die Überführung über die B 20 und die Traisentalbahn fertiggestellt sein.

S 34: Für das größte Straßenbauprojekt, die S 34, beginnt am 16. Jänner die fünftägige UVP-Verhandlung. Die Asfinag rechnet noch heuer mit einem Bescheid des Ministeriums. Der Baubeginn für die Traisentalschnellstraße wäre damit 2020 möglich.

Strabag-Zentrale: Für die Strabag ist die S 34 ein Hauptgrund, ihre NÖ-Zentrale im Süden zu bauen. Die Arbeiten auf dem 30.000 m großen Grundstück im Betriebsgebiet NOE Central starten im zweiten Halbjahr.

VAZ-Ausbau : Im Herbst soll der Ausbau des VAZ fertig sein. Dieser beinhaltet den Zubau an der Südseite, eine große Bühnenhalle und neue Garderoben und Sanitäranlagen.

Groß-Events: Bei der Premiere des Spartan Race in St. Pölten, der größten Hindernislaufserie der Welt, werden am 10. und 11. Mai 7.000 Sportler erwartet. Der Ironman findet heuer am 26. Mai statt. Das Frequency Festival wird von 15. bis 17. August Zehntausende in die NÖ Landeshauptstadt locken.

Würth-Ausbau: In Böheimkirchen wird heuer das neue Logistikzentrum von Würth fertiggestellt. 20 Millionen Euro investiert das Unternehmen im Betriebsgebiet.

Sammelzentrum: In Wilhelmsburg nimmt im Sommer das erste Wertstofflagers des GVU St. Pölten den Betrieb auf.