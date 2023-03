Islamistischer Sprayer in St. Pölten festgenommen

Der Aufruf via Medien zeigte Wirkung: Jener Gesuchte, der am 15. März Parolen der terroristischen Vereinigung „islamischer Staat“ auf Gebäude im Stadtgebiet gesprayt hat, ist ausgeforscht. Zwei Augenzeugen haben ihn erkannt und das der Polizei gemeldet. Beamten des Landesamts für Verfassungsschutz nahmen den Verdächtigen mit Unterstützung der „Schnellen Reaktionskräfte“ (SRK), fest.

Ein 19-jähriger arbeitsloser Nordmazedonier aus der Landeshauptstadt soll die insgesamt zwölf bekannten Graffitis verursacht haben. Die Ermittler erfuhren, dass dieser auch Kontakt zu jener Gruppe haben soll, die hinter möglichen Anschlägen in Wien stehen soll und somit auch in St. Pölten Anschläge möglich wären. Aus diesem Grunde liefen die Ermittlungen des LVT über das Wochenende auf Hochtouren. Laut Erhebungen in Kooperation mit der Direktion „Staatsschutz und Nachrichtendienst“ (DSN) ist die Anschlaggefahr doch „eher sehr unwahrscheinlich“, vermeldete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstagmorgen.

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete die Festnahme des jungen Mannes und eine Durchsuchung seiner Wohnung an. Er bestritt zunächst die Taten, gestand schließlich aber, nicht zuletzt auch wegen der Sicherstellung von Beweismittel, die Sprayaktionen durchgeführt zu haben.

Als Motiv gab er an, dass er lediglich die „ungerechte Behandlung seiner muslimischen Brüder und Schwestern in Syrien und Palästina aufzeigen wolle“. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich hier um einen Einzeltäter mit hoher Sympathie zur terroristischen Vereinigung ,islamischer Staat'“, vermeldete Polizeisprecher Johann Baumschlager in einer Presseaussendung. Weitere Ermittlungen seien aber noch im Gange. Eine Gefahr für die St. Pöltner Bevölkerung wird derzeit ausgeschlossen. Der Beschuldigte in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

